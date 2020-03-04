Yanı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre yansıra mı, yanı sıra mı? Yanı sıra ne demek?
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Yanı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre yansıra mı, yanı sıra mı? Yanı sıra ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yanı sıra". Peki, yanı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre yansı sıra mı, yanısıra mı yazılır? yanısıra ne demek?

04.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:41
Yanı sıra nasıl yazılır? TDK'ya göre yansıra mı, yanı sıra mı? Yanı sıra ne demek?

Yanı sıra kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Yanı sıra TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, yanı sıra nasıl yazılır? yanı sıra mı, yanısıra mı? TDK'ya göre yanı sıra kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YANI SIRA NASIL YAZILIR? YANISIRA MI, YANI SIRA MI?

Yanısıra: Yanlış

Yanı sıra: Doğru

TDK'YA GÖRE YANI SIRA NE DEMEK?

Yanı sıra:

1. zarf Birlikte:

"Dilekçelerin, yazışmaların yanı sıra, mahallî basında çıkan yazılar da bolca yer tutuyordu." - Ayşe Kulin

2. zarf Yanında, beraberinde:

Yanı sıra çocuğunu da getirdi.

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