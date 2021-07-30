Yangında ölen var mı? Yangında can kaybı kaç oldu?

Türkiye'de peş peşe birden fazla ilde yangın çıktı. Bodrum, Manavgat, Marmaris, Didim, Körfez, Kocaeli il ve ilçelerine odaklanırken Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay şehirlerinde de yangın meydana geldi. Sabotaj iddiaları üzerinde durulan yangınlarda can kaybının olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yangında ölen var mı? Yangında can kaybı kaç oldu?

Yangında ölen var mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ülkemizde Adana, Osmaniye, Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Karaman'da yangın çıktı. Peki, Yangında can kaybı kaç oldu?

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Son günlerde gelen yangın haberleriyle Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Çıkan peşi sıra yangınların ardından son dönemde en çok merak edilen konu ise yangınların nerede olduğu. Türkiye'de 13 şehirde yangın çıktı.

MANAVGAT YANGINDA ÖLEN VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ise orman yangınlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1'i ağır, 138 vatandaşın yangından etkilendiğini açıkladı.

YANGINDA ÖLEN VAR MI?

3 kişinin hayatını kaybettiği, 58 kişinin yaralandığı Manavgat'taki yangından sonra Muğla'dan da acı haber geldi. Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan 25 yaşındaki genç, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.