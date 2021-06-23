Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
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Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Ümraniye'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki oğlunun cenazeleri defnedildi.

Ümraniye'de evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 7 yaşındaki oğlunun cenazeleri defnedildi.

Anne Arzu Rahman Güney ile oğlu Kerem Güney için Çekmeköy'deki Ubeydullah Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Güney'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Çekmeköy Çatalmeşe Mezarlığına defnedildi.

Olay

Ümraniye Armağanevler Mahallesi'ndeki evlerindeki yangında mahsur kalan Arzu Rahman Güney ve 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, itfaiye ekiplerince çıkarılmıştı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne Güney, kaldırıldığı özel bir hastanede, ağır yaralanan Kerem Güney ise tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis, komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine incelemeyi derinleştirmişti.

Yapılan araştırmada, şüpheli olarak aranan Mehmet Güney'in yangının ardından eski iş yerinde çalışan bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum." dediği ifade edilmişti.

Kısa süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden bir kişinin atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine kıyıda başlatılan arama çalışmasının ardından bulunan cesedin Mehmet Güney'e ait olduğu belirlenmişti.

Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi
Yangında hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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