Yangında görev yapan personellere başarı belgesi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Muğla ve çevresinde çıkan yangınlarda görev yapan personele, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından başarı belgesi verildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Muğla ve çevresinde çıkan yangınlarda görev yapan personele, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından başarı belgesi verildi.

Başkan Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Muğla ve çevresinde meydana gelen orman yangınlarında görev alan belediye personellerimiz Gökhan Işık, Yunus Sarıkaya ve Hasan Ali Bakmaz'a üstün başarı ve gayretinden dolayı başarı belgesi verdik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle yangınlar yaşamaz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı