Yangın söndürme topları! Yangın söndürme topu nedir? Yangın topu ne işe yarar?

Ülkemizde çıkan yangınlara pek çok çözüm üretilmektedir. Bunlardan biri de yangın topu olarak gündeme gelmekte. Bu kapsamda Yangın topu nedir? sorusunun yanıtı merak edildi. Yangın topu nedir? Yangın topu nerelerde kullanılır? Yangın topunun etkisi nedir? Yangın söndürme topu nedir? Yangın topu ne işe yarar? Fireball yangın söndürme topu hakkında merak edilenler. İşte, Yangın söndürme topları!