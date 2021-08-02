Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler
Türkiye'nin güneyinde ve batısında çıkan yangınlar devam ederken Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de alevlerden nasibini alan bölgeler arasındaydı. Kısa süre önce tahliye edilen ilçenin Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yaptığı açıklamayla tepki çekti. Evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli evler yapılacağını söyleyen Özeren, "Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasıyla eleştirilerin odağına yerleşti.
Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınları kontrol alınırken bölgedeki vatandaşlar da evlerinden tahliye edildi.
BELEDİYE BAŞKANININ SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI
Soğutma çalışmalarının devam ettiği ilçede, evlerinden ayrılan vatandaşlar üzülürken Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren'den skandal bir açıklama geldi.
"'KEŞKE EVİMİZ YANSAYDI' DİYECEKLER"
İlçede yaşanan yangın felaketiyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Özeren, "Evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle, istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Evi çok eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler.' Devletin teselli hibesi çok fazla" ifadelerini kullanmasıyla tepki topladı.