Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler

Türkiye'nin güneyinde ve batısında çıkan yangınlar devam ederken Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi de alevlerden nasibini alan bölgeler arasındaydı. Kısa süre önce tahliye edilen ilçenin Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yaptığı açıklamayla tepki çekti. Evi yanan vatandaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli evler yapılacağını söyleyen Özeren, "Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasıyla eleştirilerin odağına yerleşti.