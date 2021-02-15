Yangın çıkan ev tamamen yandı
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Yangın çıkan ev tamamen yandı

15.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:59
Yangın çıkan ev tamamen yandı

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde yangın çıkan ev, yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşamayınca, tamamen yandı.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde yangın çıkan ev, yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekipleri ulaşamayınca, tamamen yandı.

Karapürçek ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde Beşir Hıraç'a ait evde elektrikler kar yağışı nedeniyle kesik olduğu sırada saat 10.30 civarı yangın çıktı. Bu sırada hayvanlarıyla ilgilenen Beşir Hıraç, durumu fark edip, itfaiyeye haber verdi. Yoğun kar nedeniyle itfaiye ekipleri yangın yerine ulaşamayınca ev tamamen yandı. Ev sahibi Hıraç, çaresizce evinin yanışını izledi.İlk belirlemelere göre sobadan kaynaklandığı belirtilen yanının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.


Yangın çıkan ev tamamen yandı
Yangın çıkan ev tamamen yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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