Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı
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Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, görevlilerle tartıştığı için gözaltına alındı. Güney'in tartışma esnasında yanındaki silahıyla havaya ateş ettiği de söyleniyor.

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.

GÖZALTINA ALINDI

İstediği bölgelere müdahale edilmediği için sinirlenen Yusuf Güney'in orman memurlarının üzerine yürüdüğü, yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şarkıcının Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü ve işlemlerine devam ediliyor.

AFET BÖLGESİNE YARDIMA GİTTİ

Yangın başladıktan sonra afet bölgesine giden ve gördüğü küçük yangınlara müdahale eden Yusuf Güney, yaptığı açıklamada "Yangının mahalleye geleceği belliydi. Bütün vatandaşları tek tek uyardık ama kimse bizi dinlemedi. Onları da anlıyorum. Her birinin evi, eşyası kıymetli, ancak yangının şakası yok. Bir kısmı tahliye edildi, ancak büyük kısmı tahliye edilememişti. Sırtköy Mahallesi şu an tamamen yandı. İnsanlar bizi dinlemiyor, umarım yaşamını yitiren yoktur" demişti.

Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
Yangın bölgesine giden Yusuf Güney, orman memurlarıyla tartıştığı için gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (8)
ŞEHMUS GALAYCI: Defol git ayak bağı olma şovmen.
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M. TAYYİP KÖK: bu kim?
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ORÇUN ŞAHİN: Demet akalınin erkek versyonu. bunlar bela bitmez ya...
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