YANGIN BÖLGESİNDE 1360 TON UCUZ ARPA DESTEĞİ

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, besicilere 1360 ton ucuz arpa desteği verildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp 10 günde söndürülen ve 75 bin hektarlık orman, tarım alanları ve meralara zarar veren yangın sonrası kamu kurumları çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat'ta hayvanlarını kaybeden veya ahırlar ile yemleri yanan üreticilere yangının ilk günlerinde Türkiye'nin dört bir yanından dayanışma duygusu içinde hayırsever vatandaşlar ve çeşitli kurumlardan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile saman ve yem yardımı yapıldı.

Yangının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen bölgede yardım çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) müdürlüklerinin bulunduğu illerde besicilerin yararlandığı ucuz arpa imkanından bu sene Manavgatlı üreticiler de yararlanıyor. TMO Genel Müdürlüğü ve Manavgat Süt Üreticileri Birliği arasında yapılan protokolle, daha önce ucuz arpa dağıtımı için başvuran üreticilere 1300 ton arpa teslim edildi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yangından büyük oranda etkilendiğini belirtti. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne başvuran besicilere ilk defa Manavgat Süt Birlik aracılığıyla dağıtım gerçekleştirildiğini dile getiren Erol, çalışmaların süreceğini söyledi.

Manavgat Süt Birlik Başkanı Bilal Ay ise şunları söyledi:

"Bölgemizde TMO'nun başmüdürlüğü ve deposu yok. Burdur'daki depolardan dağıtım yapılıyor ancak Manavgatlı üreticilerin almaya imkanı yok. 400 kilometrelik yol var. Masrafı çok fazla olacak. TMO'ya başvurduk ve bu dağıtımı gerçekleştirebileceğimiz söyledik. Dağıtımın hedefi fiyat dalgalanmalarını en aza indirmek. Şu anda arpanın çuvalı 240 lira. TMO bunu 140 liradan besicilere veriyor. Çuval başına 100 lira fark var. 100 çuval arpa alan besici 10 bin lira kar ediyor."

Ay, ikinci etap dağıtım için üreticilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.