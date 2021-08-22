Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı

Adana'da bir aşçı yamaç paraşütü atlayışı sırasında hamburger yaptı.

Adana'da bir aşçı yamaç paraşütü atlayışı sırasında hamburger yaptı.

Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı.

Aydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı.

Daha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi.

Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydal, yaptığı açıklamada, Avcu'nun önerisi üzerine mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa