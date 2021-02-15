Yamaç paraşütü pilotlarından, Başkan Bakkal'a ziyaret
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Yamaç paraşütü pilotlarından, Başkan Bakkal'a ziyaret

15.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:17
Yamaç paraşütü pilotlarından, Başkan Bakkal'a ziyaret

İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin bazı üyeleri, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ı ziyaret etti.

İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin bazı üyeleri, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ı ziyaret etti.

Bakkal'ı makamında gerçekleşen ziyarette yamaç paraşütü pilotları belediye başkanından sertifika aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Bakkal, derneğin faaliyetlerini önemsediğini belirterek, "İlçemizin tanıtımı noktasında önemli hizmetlerinizin olacağına inancım tam. Uçuş eğitim ve faaliyetlerinizde karşılaştığınız sorunlarınız için elimizden gelen desteği Halkapınar Belediyesi olarak sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

İvriz Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Furkan Şahin Tuncer de, karşılaştıkları sorunlarla ilgili belediye başkanına bilgi verdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

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