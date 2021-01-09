Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

09.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:18
Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri, deniz yüzeyi ve su altında çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçların "su altı scooter" ve "rov" cihazıyla yürüttüğü çalışmalarda şimdiye kadar Çakmak'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Yağış altında sürdürülen arama çalışmalarını yerinde takip eden Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ve ailesinin ümitli bekleyişi sürüyor.

Arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile Çiftlikköy ilçesinde 5 Ocak gecesi sahile giden Ümit Çakmak (29), başkasına ait bir sandalla denize açılmıştı. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar İlker Başbuğ Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Hande Erçel Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Kongre Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 11:25:29. #1.15#
title