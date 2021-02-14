Yalova'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheliye gözaltı

YALOVA'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YALOVA 'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan 8 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Bugün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

- Yalova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR