Yalova'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheliye gözaltı
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Yalova'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheliye gözaltı

14.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:33
Yalova'da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheliye gözaltı

YALOVA'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YALOVA'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte yaşayan 8 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını tespit etti. Bugün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.


- Yalova

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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