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Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı Yalova'da lodos nedeniyle deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

YALOVA (İHA) - Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

YALOVA - Yalova'da lodos nedeniyle deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu.Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos özellikle sahili bulunan il merkezi ile birlikte Çınarcık ve Esenköy ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yalova'da denizde oluşan şiddetli dalgaların boyu zaman zaman 3 ila 4 metreyi buluyor, sahil şeridinde bulunan bir çok işyeri sular altında kaldı, işletmelerde büyük hasarlar oluştu. şiddetli lodos etkisinyle deniz seviyesi yükseldi, dalgalar bazı bölgelerde 50 metre şehir merkezine suları taşıdı.

Çınarcık ve Esenköyde balıkçı barınakları hasar gördü, Esenköyü Armutlu ilçesine bağlayan ana yok sular altında kalarak geçici trafiğe kapandı, bir çok işyeri restorant ve lunapark ağır hasarlar aldı.

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

Yalova'da Lodos kabusu yeniden etkili olmaya başladı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan - Son Dakika Haberleri

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