Yalova'da eğitime kar engeli

YALOVA İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin iki gün ertelendiği bildirildi. Yalova'da geçen gün başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki okullarda yüz yüze eğitimin 17.02.2021 tarihinde başlaması planlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15.02.2021 tarihinde eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.

- Yalovva

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR