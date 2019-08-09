Yalova Alperen Ocakları, Afganistan'da yetimhane açtı

09.08.2019 16:50

Yalova Alperen Ocaklarının girişimleriyle Afganistan'ın Şibirgan ilinde yetim çocuklar için inşa ettirilen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı.

Yalova Alperen Ocaklarından yapılan yazılı açıklamada, açılış törenine Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Yalova Alperen Ocakları Teşkilatlanma Başkanı Hasan Hüseyin Uçar, Cevizcan Vilayet Valisi Mevlevi Lütfullah, Vali Yardımcısı Abdulkadir Maliye, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurreşid Mansur, Türkiye Maarif Vakfı temsilcisi Haluk Bilyay ve Afganistan Alperen Eğitim Vakfı Başkanı Feyzullah Nazari katıldı.

Açışta konuşan Vali Lütfullah, Afganistan halkına bu hizmetleri getirmelerinden dolayı Alperen Ocaklarına teşekkür etti. Lütfullah, yetimhanedeki çocukların Afganistan'ın geleceği için umut olduğunu ve bu faaliyetlerin iki kardeş ülke arasındaki dostluk köprülerini pekiştirdiğini belirtti.

Afganistan Alperen Eğitim Vakfı bünyesinde açılan yetimhane, bin metrekaresi kapalı olmak üzere 2 bin metrekarelik alanda, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 40 yetim çocuğu barındırıyor.

Kaynak: AA