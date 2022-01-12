Yalnız yaşayan erkeklerin kan değerleri incelendi! Sonucu öğrenen sevgili arıyor

Danimarka'da gerçekleştirilen araştırma, bir anda bilim dünyasının gündemi haline geldi. Ülkenin başkentinde yer alan Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacılar, yalnız yaşamanın, erkeklerin sağlık durumunu nasıl etkilediğini merak ederek önemli bir çalışmaya imza attı.

"TEK BAŞINA ETKEN DEĞİL AMA ETKİSİ BÜYÜK"

Yalnız yaşayan erkeklerin kan değerleri üzerinde gerçekleştirilen çalışma sonucunda, uzun yıllar yalnız yaşayan erkeklerin vücutlarındaki iltihap düzeylerinin, ilişkisi olan erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar, iltihap düzeyinin sadece tek yaşamayla ilgili olmadığını ancak etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

4 BİN 800'DEN FAZLA ERKEK İNCELENDİ

Kopenhag Üniversitesi sosyal tıp bölümünden Rikke Lund ve Dr. Karolina Koch Davidsen öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, Kopenhag Yaşlanma ve Midlife Biobank'tan gelen veriler doğrultusunda 48-62 yaş arası 4 bin 800 erkeğin değerleri incelendi. Çıkan sonuçlar, bilim dünyasında büyük şaşkınlığa neden oldu. Diğer yandan çalışmanın hazırlıklarının uzun yıllardır devam ettiğinin altı çizildi.

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