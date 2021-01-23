Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu
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Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

23.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:45
Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), DHA)-İZMİR'in Torbalı ilçesinde Eyüp Serbest (61) yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu.

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), DHA)-İZMİR'in Torbalı ilçesinde Eyüp Serbest (61) yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu. Belden aşağısında yanık izleri olduğu tespit edilen Serbest'in, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Muratbey Mahallesi'nde Eyüp Serbest'i uzun süredir göremeyen komşuları, endişeye kapıldı. Bu sabah Serbest'in müstakil evine gidip, içeri giren komşular, yalnız yaşayan adamın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Serbest'in belden aşağısında yanık izleri olduğu görüldü.

Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Eyüp Serbest'in ölün nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. 

Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı müstakil evinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim DANIŞ

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