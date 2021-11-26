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Son dakika haber: Evinin banyosunda ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİVAS'ta Ayten Tekmen (79), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu.

İZMİR (DHA) - SİVAS'ta Ayten Tekmen (79), yalnız yaşadığı evinin banyosunda ölü bulundu. Tekmen'in kalp krizinden öldüğü tespit edildi.

Camikebir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Ayten Tekmen'e bir süredir ulaşamayan İzmir'deki yakınları, komşularından yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekibi, saat 14.00 sıralarında pencereden eve girip kapıyı açtı. Tekmen banyoda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde Tekmen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Tekmen'in cansız, yapılan incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

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