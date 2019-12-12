Yalıhüyük'te ustalar kursiyerlerle buluşmaya devam ediyor

12.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:30

Yalıhüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte farklı meslek gruplarından gelen ustalar kursiyerlere mesleki deneyimlerini anlatmaya devam ediyor.

Her ay farklı meslek gruplarından ustaların katıldığı etkinliğin bu ayki katılımcıları kaloriferci ve elektrik ustaları oldu.



Etkinlikte Makine Mühendisi Abdullah Değerli, kursiyerlere soba ve kalorifer yakma konusunda dikkat edilecek ayrıntıları anlattırken, Elektrik Teknikeri Fatih Atalay da, elektrik, doğru elektrik kullanımı ve yapılması gerekenler hakkında kursiyerleri bilgilendirdi.

Katılımcılara günün sonunda Yalıhüyük Halk Eğitimi Mustafa Metli tarafından katılım belgesi verildi.

Kaynak: AA