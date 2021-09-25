Yalancılar ve Mumları İlk Bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Meliha, Elif, Şebnem ve Ceyda adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak.

Elif'in ( Ceren Moray ) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in ( İsmail Demirci ) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle ( Melike Güner ) kesişir ve her şey allak bullak olur.

Yalancılar ve Mumları FOX'ta!

Oyuncular:

Elçin Sangu

Ceren Moray

Şafak Pekdemir

Feyyaz Duman

İlker Kızmaz

Melike Güner

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