Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bugün Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında söyledikleri gündem oldu.

OKULLARDAKİ ŞİDDETLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sözer'in, yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekici nitelikteydi: "Çocuklar, sadece yaptıkları gözlemleri değil, bunları birbirlerine aktarıyorlar. Akran zorbalığı denilen çok ciddi bir sorun var. Birbirleri aralarında da yaşadıkları. Sadece yetişkinlerden gördükleri değil çevrelerinden gördüklerini birbirlerine uygulamaya başladılar. İşte öğretmenlere varan sonuçları var ve çok ciddi sonuçlar bunlar. Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor."