Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu
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Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu

29.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:34

İstanbul Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bugün Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında söyledikleri gündem oldu.

OKULLARDAKİ ŞİDDETLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sözer'in, yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekici nitelikteydi: "Çocuklar, sadece yaptıkları gözlemleri değil, bunları birbirlerine aktarıyorlar. Akran zorbalığı denilen çok ciddi bir sorun var. Birbirleri aralarında da yaşadıkları. Sadece yetişkinlerden gördükleri değil çevrelerinden gördüklerini birbirlerine uygulamaya başladılar. İşte öğretmenlere varan sonuçları var ve çok ciddi sonuçlar bunlar. Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor."

NE OLMUŞTU?

Aylin Sözer, üzerine yanıcı madde dökülerek Kemal Deber tarafından yakılarak feci şekilde can verdi. Şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in özel bir üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı görevini üstlendiği öğrenildi.

Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu
Haber Yorumları (1)
İŞTE ÜLKE: Unutacaksınız işte daha şimdiden önüne 3 haber girilmiş, insanlar yok zina, yok çağdaş yaşamın hazin sonu demeye başlamış. Bakın bizim ülkemizde insana saygı yok, dine saygı yok!! senin dinin sana, insanları yargılamayı değil saygı duymayı veya (yerine göre) uyarmayı emrediyor. Sen yaratıcımısın ki kalkıp hesap sorup karar veriosun? bakın bizim dinimizde bir canlıyı diri diri yakmak yer almaz çok büyük günahtır. Ne yapmış olursa olsun o canı, onu yaratan alır sen alamazsın bu günahtır, suçtur ya
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