Yahşihan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor
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Yahşihan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

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Yahşihan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Kırıkkale'nin hızla büyüyen ilçeleri arasında yer alan Yahşihan Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için belediye araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Kırıkkale'nin hızla büyüyen ilçeleri arasında yer alan Yahşihan Belediyesi, ilçeye daha iyi hizmet verebilmek için belediye araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz Yahşihan Belediyesine hibe olarak alınan 2 adet traktörün tanıtımını gerçekleştirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Sevgili Yahşihanlı hemşehrilerim, Massey Ferguson markalı, 2021 model, 400 bin lira değerinde hibe olarak aldığımız 2 adet traktörümüz ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Yahşihan'ımıza en iyi hizmetler için her zaman çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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