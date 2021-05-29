Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti
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Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti İstanbul Boğazı'ndan yunus sürüsü geçti Yunusların ve martıların dansı görsel şölen oluşturdu Yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü renkli görüntüler oluşturdu.

Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti

İstanbul Boğazı'ndan yunus sürüsü geçti

Yunusların ve martıların dansı görsel şölen oluşturdu

İSTANBUL - Yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunus sürüsü renkli görüntüler oluşturdu. Yunusların ve martıların oluşturduğu görsel şölen görenleri kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarına ardından Arnavutköy'de kısa süreli yağmur yağdı. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı. Yağmurla birlikte İstanbul Boğazı'nda çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu. Martıların ve yunusların gösterisi izleyenleri adete mest etti. Yunuslar adeta dans ederek boğazdan geçti.

Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti
Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti
Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti
Yağmurla birlikte yunus sürüsü İstanbul Boğazı'na akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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