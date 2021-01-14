Yağmur Sarıoğlu'ndan bir ilk! Oğlu Saran'ın yüzünü gösterdi
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Yağmur Sarıoğlu'ndan bir ilk! Oğlu Saran'ın yüzünü gösterdi

14.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:50
Yağmur Sarıoğlu'ndan bir ilk! Oğlu Saran'ın yüzünü gösterdi

Geçtiğimiz eylül ayında üçüncü kez anne olan pilot Yağmur Sarıoğlu, oğlu Saran'ın yüzünü ilk kez gösterdi. İşte minik Saran...

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu ile hayatını birleştiren pilot Yağmur Sarıoğlu, yaklaşık dört ay önce tekrar anne olmanın heyecanını yaşadı.& ;Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu olan Sarıoğlu, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

AİLECE MUTLULUK POZU VERDİLER

Kızı Sare'nin 3. yaş günü için bir doğum günü partisi organize eden çift, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

'OĞLUMU ÇOK MERAK ETTİNİZ'

Saran'ı ilk kez takipçileriyle paylaşan Yağmur Sarıoğlu, ailece çekilen bu karelerine, "Kızlar; duydum ki oğlumu merak etmişsiniz... Canım kızım, prensesim... İyi ki doğdun" notunu düştü.

SARAN'I BABAYA BENZETTİLER

Sosyal medya kullanıcıları Saran'ı beğeni yağmuruna tuttu. Minik Saran'ın babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Kaynak: Snob Magazin

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