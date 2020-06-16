Yağlı saçlara özel yoğurt ve yumurta saç maskesi
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Yağlı saçlara özel yoğurt ve yumurta saç maskesi

Saçlarınızın sağlıklı ve canlı görünmesi için saç türünüze göre bakım yapmanız gerekiyor. Özellikle yağlı saçlar, özel maskelerle saçlarına hassas bakım uygulamalıdır.

Yağlı saçlara özel yoğurt ve yumurta saç maskesi
16.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:38

Yağlı saçlara diğer saçlara göre farklı şekilde bakım uygulanmalıdır. Yağ ve yumurta ile yapıla özel maskesi yağlı saçların kurtarıcısı olacak. İşte yağlı saçlara özel maske uygulaması… Yağsız yoğurt ve yumurtanın bileşimi yağlı saçınızı kontrol altına alacak. Tek yapmanız gereken bu iki malzemeyi bir araya getirerek saçlarınızla buluşturmak.

YOĞURT VE YUMURTA MASKESİ

Gerekli malzemeler: 1 adet yumurta, 50 gram yağsız yoğurt

Yağlı saçlara özel yoğurt ve yumurta saç maskesi

Yapılışı: Bu uygulamayı yapmadan önce saçınızı yıkayın ve kurulayın. Yağsız yoğurdu ve yumurtayı bir kasede karıştırın. Saçınıza uygulayın. Yarım saat bekleyip saçınızı ılık su ile durulayın. Son olarak bitkisel bir şampuan kullanarak saçınızı yıkayın.

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