Yağışlar balık fiyatlarını uçurdu

ESKİŞEHİR (İHA) - Hava şartlarından etkilenen balık fiyatları, son günlerde gerçekleşen yağışlar ve fırtınalar nedeniyle yükselişe geçti.

Geçtiğimiz günlerde 10 TL'ye kadar düşen hamsinin kilogram fiyatı 25 TL'ye çıkarken, diğer balık çeşitlerinin fiyatları da sabit kalmadı. Çinekop, uskumru, palamut, levrek ve çipurada gözle görülür bir fiyat artışı yaşanırken, barbunun ise ucuzladı.

Eskişehir'de balıkçılık yapan Muharrem Şahin, fiyatlarının bugünlerde arttığından söz etti. Bu artışın nedeninin yağışlı ve fırtınalı hava şartları olduğunu belirten Şahin, "Bu şartlarda denizlerden az balık çıkıyor. Hamsinin kilosunu geçtiğimiz haftalarda 10 TL'ye kadar düşürmüştük, iki gündür tekrar 25 TL'ye satıyoruz. Çinekopu mesela 40 TL'ye düşürmüştük, bugün 50 TL'ye satıyoruz. Uskumru ise 10-15 TL'ye sattığımız oldu, bugünün şartlarında bu balık şu an 30 TL. Palamutun tanesini 25-30'a satarken, şimdi 50 TL yaptık. Bu hafta levrek de pahalandı, 70 TL oldu. Çipura 60 TL oldu. Bugünlerde biraz barbunda düşüş var. Samsun civarından gelen bu balığı önceden 50 TL'ye satarken, şu anda kilosunu 40 TL'den satıyoruz" dedi.

Vatandaşlar balıktan vazgeçmiyor

Vatandaşların talebi düşse de yine de balık satın aldığını söyleyen balıkçı Şahin, "İnsanlar 2 kilo alacağına 1 kilo alıyor, yani balıktan vazgeçmiyor. Şu anda insanlar para harcamaya da çekindiğinden satışlar düştü, çarşı normalde daha kalabalık olurdu, ancak şu anda müşterilerimiz sayılı. Havaların birkaç gün daha böyle devam etmesi bekleniyor. Yani yükseliş devam edebilir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR