Yaban köpeklerine yem olmamak için direnen antilopların videosu 1 haftada 10 milyon izlendi

Vahşi doğada hayatta kalmak zordur. Hele ki yakaladıkları avları canlı canlı parçalamaları ile ün salan yaban köpeklerinin hedefi olduysanız bu zorluk derecesi bir kat daha artabiliyor. Ancak kaydedilen bir görüntüde yaban köpeklerinden kaçan antilopların izlediği yöntem herkesi kendine hayran bıraktı.

KÖPEKLER SERT KAYAYA ÇARPTI

Bahsi geçen görüntüde yaban köpeklerinden kaçan antiloplar, yorulunca büyük bir kayanın üzerine çıkıyor. Antilopların etrafını saran yaban köpekleri kolay bir av yakaladıklarını düşünse de sonuç hiç de istedikleri gibi olmadı. Dev kayanın üzerinde köpeklerin ulaşamayacağı yerde bekleyen antiloplar, heyecanın tavan yaptığı sabır testinden geçmeyi başardı.

10 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Çevredekilerin nefesini tutarak izlediği o anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde 10 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.