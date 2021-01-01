Yabancı uyruklu aile yeni yıla ikiz bebekleriyle girdi
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Yabancı uyruklu aile yeni yıla ikiz bebekleriyle girdi

01.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:52
Yabancı uyruklu aile yeni yıla ikiz bebekleriyle girdi

Yalova Devlet Hastanesinde yatan yabancı uyruklu kadın, yeni yılın ilk saatlerinde ikiz bebek dünyaya getirdi.

Yalova Devlet Hastanesinde yatan yabancı uyruklu kadın, yeni yılın ilk saatlerinde ikiz bebek dünyaya getirdi.

Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu Maysaa Hawıshan, Yalova Devlet Hastanesinde sabah 05.30'da normal doğum yaptığı belirtildi.

Doğumda nöbetçi hekim Dr. İlyas Tunç, ebeler Mine Söyler ve Gülnur Çimen'in görev aldığına yer verilen açıklamada, anne Hawıshan'ın 2770 ve 2380 gram ağırlıklarında ikiz bebek dünyaya getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, bebekler ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve başarılı bir müdahale ile bebeklerin normal doğumla dünyaya geldikleri belirtildi.

Hawıshan çiftinin ikiz kız bebeklerine Eslem ve İymen adını verdikleri aktarılan açıklamada, aile ve bebeklere sağlıklı ve uzun ömür sürmeleri dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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