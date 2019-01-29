Yakaladıkları Avı Parçalayan Kurt Sürüsü, Fotokapana Yakalandı

Afyonkarahisar'da kurt sürüsü, kızıl şahin, kızıl akbaba ve tilkinin beslenmesi fotokapana yansıdı.

HER AYRINTIYI YAKALIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurulan fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını yansıtıyor.

KURT SÜRÜSÜ, YAKALADIĞI AVLA BESLENDİ

Parktaki fotokapana yansıyan görüntülerden birinde, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi dikkati çekiyor. Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Görüntülerde kızıl geyiklerin gezintisi ve beslenmesi de yer alıyor.

YEMLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ekipler, kış aylarında Akdağ'daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor.

İşte fotokapana yansıyan o görüntüler;

Kaynak: AA