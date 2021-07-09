Ya Sev Ya Sat nedir? Ya Sev Ya Sat sunucuları kimlerdir?

TLC ekranlarında yayınlanan Ya Sev Ya Sat programı son günlerde sıkça aratılıyor. Kanada ve ABD versiyonu bulunan program hakkında merak edilenlere sizin için derledik. Peki, Ya Sev Ya Sat nedir? Ya Sev Ya Sat sunucuları kimlerdir?

Ya Sev Ya Sat TLC programı, bir emlakçı ve bir iç mimarın yer aldığı ve evini değiştirmek isteyenlerin katıldığı bir programdır. İki sunucunun yer aldığı Ya Sev Ya Sat hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Ya Sev Ya Sat nedir? Ya Sev Ya Sat sunucuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

YA SEV YA SAT NEDİR?

Ya Sev Ya Sat, bir TLC programı olup ABD ve Kanada versiyonları bulunmaktadır. Programın amacı evinin eskidiğini düşünen çiftlerin, kişilerin emlakçı David Visentin ve tasarımcı Hilary Farr'ın yardımlarıyla eviniz yenileniyor. Daha doğrusu tasarımcı olan Hilary evinizi yenilemek için sizi ikna etmeye çalışırken diğer yandan emlakçı David evi satma konusunda ısrar etmektedir.

YA SEV YA SAT SUNUCULARI KİMLERDİR?

TLC programı olan Ya Sev Ya Sat, sunucuları David Visentin ve Hilary Farr 'dır. David Visentin, emlakçı, Hilary Farr ise tasarımcı olarak programda yer alıyor. İki sunucu programa katılanları kendi taraflarına çekmeye çalışıyor.