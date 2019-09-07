Ya da nasıl yazılır? TDK yada ayrı mı, bitişik mi yazılır?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ya da". Peki, yada nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da ayrı mı, bitişik mi yazılır?
Ya da kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yada nasıl yazılır? Ya da bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre ya da kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
YA DA NASIL YAZILIR? YADA MI, YA DA MI?
TDK kurallarına göre "ya da" ayrı yazılır çünkü "Ya biri ya öbürü" derken kullanılan "ya" kelimesinin anlamının dahi anlamındaki de ile güçlendirilmiş halidir ve dahi anlamındaki de ayrı yazılır.
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