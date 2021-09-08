Ya Ay, Dünya'ya Çarparsa… Bu Film Aklımızı Alacak!

Independence Day (BağımsızlıkGünü), 2012 ve The Day After Tomorrow (Yarından Sonra) gibi dev Hollywood bilim kurgu filmlerinde imzası olan Alman yönetmen Roland Emmerich, 2022'de aklımızı alacak.