Y.Malatyaspor - Hekimoğlu maçı hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Hekimoğlu maçı saat kaçta?
Merakla beklenen ve saatler geçtikçe ayrıntıları netleşen Y.Malatyaspor - Hekimoğlu maçı hangi kanalda? Y.Malatyaspor - Hekimoğlu maçı saat kaçta?
Oldukça merak edilen ve sonucu sıralamada ciddi farklılıklara sebep olacak olan Y.Malatyaspor - Hekimoğlu maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Y.MALATYASPOR - HEKİMOĞLU MAÇI HANGİ KANALDA?
Y.Malatyaspor - Hekimoğlu, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 15 12 2020 günü A Spor, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:00. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Kanal 71
Kanal 142
Kanal 74
Kanal 88
Kanal 381
Kanal 80
Kanal 4A
Y.Malatyaspor ile Hekimoğlu arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı, A Spor kanalında canlı yayınlanacak.
- A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
- Y.Malatyaspor-Hekimoğlu Maçı 15 Aralık Salı günü oynanacak.
- Y.Malatyaspor-Hekimoğlu Maçı 17:00'de başlayacak.
- Y.Malatyaspor ile Hekimoğlu arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)Maçı Yeni Malatya Stadyumu, Malatya'da oynanacak.