Xiaomi mi Note 10 Lite Tanıtım Tarihi Duyuruldu
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Xiaomi mi Note 10 Lite Tanıtım Tarihi Duyuruldu

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelini ne zaman tanıtacağı belli oldu. mi Note 10 Lite tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. Peki mi Note 10 Lite özellikleri nasıl olacak? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Xiaomi mi Note 10 Lite Tanıtım Tarihi Duyuruldu
29.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:28

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modelini ne zaman tanıtacağı belli oldu. mi Note 10 Lite tanıtım tarihi resmi olarak açıklandı. Peki mi Note 10 Lite özellikleri nasıl olacak? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Xiaomi mi Note 10 Lite Özellikleri Netleşiyor

Xiaomi mi Note 10 Lite, 30 Nisan'da düzenlenecek olan online etkinlikte tanıtılacak. Etkinlikte ayrıca Redmi Note 9 modeli de duyurulacak. Cihazların özellikleri hakkında şu an için resmi bilgiler bulunmasada sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Mi Note 10 Lite'ın 6.7 inçlik ekrana sahip olması bekleniyor. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılan mi Note 10 modelinin 30 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip 5260 mAh'lik bataryadan besleneceği söylenmekte.

6.43 inçlik ekrana sahip olması beklenen Redmi Note 9'un arka tarafında dört adet kamera sensörü olacak. Redmi Note 9'un 4,920 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı da yine söylentiler arasında yer almakta.

Akıllı telefonlar tanıtıldığında tüm detaylar sitemizde yer alacak. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberleri hakkında bilgi sahibi olabilrsiniz.

Kaynak: Tamindir

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