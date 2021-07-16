Xbox, Ubisoft, Activision, EA ve daha fazlası Gamescom 2021'de olacak!

Gamescom 2021 etkinliğinde yer alacak şirketler belli oldu. Xbox, Electronic Arst, Activision ve daha fazlası Gamescom 2021'de sahne alacak. İşte detaylar!

Activision, Electronic Arts ve Xbox gibi oyun dünyasının önemli şirketleri, Gamescom 2021 dijital etkinliğine katılmak için imza attı. Başlangıçta hem yüz yüze hem de çevrimiçi bir şekilde yapılacağı duyurulan Gamescom, devam eden covid ile ilgili endişeler nedeniyle bu yıl tamamen dijital olarak gerçekleşecek.

Activision, EA, Ubisoft ve Xbox gibi yayıncılar da dahil olmak üzere birçok büyük şirket Gamescom 2021 programında yer alacak. 25 Ağustos - 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek dijital etkinliği izleyecekler 505 Games, Bandai Namco, Bethesda Softworks, Koch Media, Sega, Team17 ve Wargaming'i görmeyi bekleyebilirler. Gamescom organizatörlerinden yapılan bir basın açıklaması, bahsi geçen ve diğer birçok önemli şirketin, şovun bir parçası olacaklarını doğruladı.

NINTENDO VE PLAYSTATION GAMESCOM 2021'DE YER ALMIYOR

Nintendo ve PlayStation şu an için Gamescom 2021 katılımcıları listesinde yer almıyor. Ancak, bu tarafların etkinliğe katılımlarını daha sonraki bir tarihte duyurmaları mümkündür.