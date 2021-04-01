Xbox oyunları artık Android cihazlarda oynanabilir
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Xbox oyunları artık Android cihazlarda oynanabilir

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Xbox oyunları artık Android cihazlarda oynanabilir

Xbox'ın son oyun girişimi, Game Pass Ultima sayesinde aboneler artık Android cihazlarda çeşitli Xbox serilerinden faydalanabilecek.

Çevrimiçi çok oyunculu dijital konsol sistemi olan popüler Xbox serisi, son anlaşması bulut oyun sistemi Game Pass Ultima sayesinde abonelerine artık Android cihazlardan hizmet verecek. Yapılan bu girişimle beraber Game Pass Ultimate'ın değeri her geçen gün artmaya devam ediyor. Yeni bulut oyunu son birkaç aydır büyük bir büyüme yaşadı.

XBOX OYUNLARI ANDROID'DE ULAŞILABİLİR OLDU

Xbox'ın xCloud akış betası geçen yılın yarısından sonra başladı ve Game Pass Ultimate aboneleri çeşitli cihazlardan oyunlarına erişim sağladı.

Twitter'daXbox Wire'ın paylaşımına göre, Game Pass Ultimate abonelerinin bulut sistemi sayesinde yararlanabileceği yeni özellikler duyuruldu. Şu andan itibaren Android akıllı telefonlarına sahip kullanıcılar, orijinalXbox ve Xbox 360 kataloglarında bulunan 16 oyundan yararlanabilir.

Sistemde yer alan oyunlar ise şu şekilde;

Banjo-Kazooie , Banjo-Tooie, Double Dragon Neon , Fable II , Fallout: New Vegas , Gears of War 2 , Gears of War 3 , Gears Savaşın: Yargı , Jetpac Yakıt İkmali , Kameo, Perfect Dark , Perfect Dark Zero , The Elder Across III: Morrowind , The Elder Scrolls IV: Oblivion , Viva Piñata ve Viva Piñata: TIP.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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