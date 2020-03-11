WPFest 2020'de A'dan Z'ye WordPress konuşuldu Türkiye'nin en büyük WordPress etkinliği WPFest'in 2. si5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşti.

Natro.com'un anasponsor olduğu etkinlik, WordPress meraklıları ve uzmanlarını bir araya getirdi.

Dünyanın en popüler, en geniş topluluğuna sahip, açık kaynak içerik yönetim sistemi olan WordPress dünyasındaki son trendler, gelişmeler, WordPress'in geleceği WPFest2020'de konuşuldu. 14 konuşmacı ve 9 oturum boyunca WordPress'in tartışıldığı etkinlik sektörün önemli isimlerini bir araya getirdi.

Açılış konuşmasını Natro Genel Müdürü Nedim Mitrani'nin yaptığı WPFest 2020'de WordPress konusunda en çok izlenen online eğitimeni ve WordPress Okulu'nun kurucusu Fikret Tozak, WordPress Ekosistemi ile Gelir Modelleri Oluşturmak konusunda önemli bilgiler paylaştı. GroupM Data ve TeknolojiDirektörü Aykut Aslantaş SEO ve SEM ile Trafik Artırmak sunumunda katılımcılara websitelerin arama motorlarında nasıl üst sıralara yükseleceğinin ipuçları verdi.

Natro Segment Pazarlama Müdürü Melih Andıç gerçekleştiridiği sunumda; 76,5 Milyon web sitesinin Wordpress kullandığına ve bu rakama her gün 50 bin yeni web sitesinin eklendiğine vurgu yaprak, şirketin WordPress odağında geliştirdiği barındırma ürünü JetPress'i tanıttı. Invictus Europe Kurucu Ortağı Mehmet İnce'nin Güvenli bir WordPress için İpuçları sunumu katılımcıların merakla beklediği konulardan biri olan güvenlik konusuna ışık tuttu.

Türkiye'de büyük ölçekli WordPress sitelerinin başında gelen Nefis Yemek Tarifleri sitesinin kurucu ortağı Hüseyin Berberoğlu'nun optimizasyon ve performans konusunda yaptığı sunum büyük ilgi gördü. Türkiye'nin ilk WordPress bloglarından yakuter.com'un sahibi ve ICS Defence Yazılım Geliştirme Takım Lideri Erhan Yakut'un WordPress konusunda pratik bilgiler paylaştı.

En popüler teknoloji sitelerinden shiftdelete.net'in WordPress'e dönüşümünü kurucusu Hakkı Alkan'dan dinleyen katılımcıları, etkinliğin son oturumunda E-ticaret denilince akla ilk gelen şirketlerden BKM Express'in Ürün Yönetimi Direktörü Antar Turgay'ın Dijital Cüzdan sunumu karşıladı.

Panelde Ünlü Bloggerların Başarı Hikayeleri Konuşuldu

Bloomberg Businesswek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde gerçekleşen panel büyük ilgi gördü. WordPress blogları ile başarıyı yakalayan ünlü bloggerlar panelde tecrübelerini paylaştı. Panelistler arasında moda dünyasında blog yazarlığının meslek haline dönüşmesine öncülük eden ve Styleboom'un kurucusu Burçin Akgün Ünaldı ve en ünlü seyahat bloglarından yoldaolmak.com'un kurucusu Kemal Kaya yer aldı. Panelde ayrıca fundalina.com'un kurucusu ve Fintech Yazı İşleri Müdürü Funda Güleç Yalçın, Listelist'in kurucusu Volkan Kırtok ve Teknoblog'un kurucusuSabri Küstür WordPress konusunda deneyimlerini anlattılar.

Natro.com ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğin diğer sponsorları arasında AdVenture, Nutanix, PayTR ve WPORT yer aldı. Popüler eklentiler ACF ve Yoast'ın yanı sıra Nefis Yemek Tarifleri de destekleyenler arasındaydı.

Natro GM Nedim Mitrani: "Ekosistemle iletişimimizi sürdürmeyi ve toplulukları bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz"

Etkinliğin ana sponsoru ve Türkiye'nin lider Hosting firması Natro.com'un Genel Müdürü Nedim Mitrani etkinlik ile ilgili konuştu:

"Dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemi WordPress'i A'dan Z'ye ele aldığımız güzel bir etkinlik oldu. Sektörün uzman isimlerinin katılımıyla gerçekleşen WPFest bizim için çok önemli bir yere sahip.Açık kaynak kodlu yazılımlar bugün teknolojinin gelişmesini sağlıyor ve geleceğine yön veriyor. Natro olarak WPFest gibi etkinlikler düzenleyerek ekosistemle iletişimimizi sürdürmeyi ve toplulukları bir araya getirmeyi çok önemsiyoruz. Bugün WordPress için özel olarak düzenlenen JetPress ürünümüzü de tanıttık. Artık müşteri ihtiyacına daha iyi cevap vererek daha hızlı ve pratik şekilde WordPress sitelerinin yayınlanmasına olanak sağlıyoruz. Ar-ge ekibimizle düzenli olarak ürünümüzü geliştirip güncelleyerek, WordPress kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz."

Kaynak: Bültenler