Worlds 2021 Ganimet ve İzleyici Ödülleri Geliyor!

Worlds 2021'nin başlaması yaklaşırken izleyici ödüllerini nasıl güncellediğimize dair bazı bilgileri tek bir yerde topladık. Ön eleme aşamasından başlayarak farklı yöntemlerle ödüller kazanabileceksiniz:

? İzleyici ödülleriyle

? Ganimetlerle

? Kim Alır oynayarak

Her bir yöntemle Hextech Sandıkları, Espor Kapsülleri ve yeni Şampiyona Ödül Kapsülü'nü kazanma şansınız olacak! Karşınızda Şampiyona Ödül Kapsülü İstediğiniz ifadeyi içeren belli başlı bir ganimeti kaçırdığınız günler geride kaldı. Büyük ihtimalle bu yıl edindiğiniz 20 Taze Sıkılmış için de aynı şey geçerli (ve kendisi için yakında bir prestij serisi çıkaracağız).

Bir Şampiyona Ödül Kapsülü açtığınızda aşağıdakilerden rasgele birini kazanacaksınız:

? Worlds 2021'e özel ifade ve simgeler (takım logoları hariç)

? Espor Kapsülü

? Hextech Seti

Kapsüldeki ifade ve simgelerden zaten sahip olduklarınız varsa endişelenmeyin! Onları ayrıştırarak mavi/turuncu öz elde edebileceksiniz.

Ganimetler

Her ligin en iyi takımlarını kutlarken ganimetleri 2021 Dünya Şampiyonası için geri getirmekten çok mutluyuz! lolespor.com adresinde giriş yapın ve Dünya Şampiyonası karşılaşmalarını canlı izleyerek Şampiyona Ödül Kapsülü'nü ve ortaklarımız tarafından sunulan daha pek çok ödülü kazanma şansı yakalayın.

lolespor.com adresinde Riot Hesabı'nızla giriş yaptığınızda ganimetler verilmeye başladığı zaman bir ganimet kazanma ihtimaliniz olacak. Unutmayın: Ganimetler rasgele verilir. Günün her anı olabilir ve turnuvadaki belli başlı anlarla ilgilidir. Mesela:

? Beşte Beş: Kesinlikle ganimet düşer.

? Bir Harita Hedefinin Çalınması: Ganimet düşebilir ama garanti edilmez.

? Çoklu Katletme: Ganimet düşebilir ama garanti edilmez.

Ödüller kanun ve yönetmelikler sebebiyle bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir ama bu yılki ganimetlerin çoğu tüm dünyada veya o noktada izleyen oyuncuların büyük bir kısmı tarafından toplanabilir olacak. Bölgeniz için yeni ödülleri kaçırmamak adına gözünüz @lolespor hesabında olsun.

Ve ganimetlerle bir de ses kontrol almak istersen bu anlarda bize katılabilirsin. Bu anları kaçırmamak için en az 5 dakika önceden yayında olmayı unutma:

Ha, bir şey daha var: Dünya Şampiyonası finali sırasında son ganimet olarak Şaşırmış Teemo düşecek. Kaçırmak istemiyorsanız 6 Kasım'da finali izlemeyi unutmayın!

Hatırlatma: Bu turnuvadaki ganimetler yalnızca Riot bölgeleri için geçerli.

İzleyici Görevleri

Kapsüller ve daha fazlasını kazanmanın başka bir yolu da izleyici görevleri:

Görevler Dünya Şampiyonası'nın 1. günü başlamadan hemen önce LoL İstemcisi'nde belirecek. 5 Ekim saat 14.00'te 2021 Dünya Şampiyonası maçlarının başlamasıyla beraber görevleri tamamlamaya başlayabileceksiniz.

Maçları lolespor.com adresinde Riot Hesabı'nızla bağlanarak izlemeyi unutmayın. Bu turnuvadaki lolespor.com izleyici görevleri yalnızca Riot bölgeleri için geçerli.

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