Wild Rift Origin Series maçları başlıyor!
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Wild Rift Origin Series maçları başlıyor!

Wild Rift Origin Series maçları başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kemerlerinizi bağlayın, maçlar başlıyor!

League of Legends'ın mobil versiyonu olarak çıkış yapan Wild Rift Origin Series maçları başlıyor. Turnuvaya dair detayları ise haberimizde sizler için derledik.

Aylık olarak düzenlenen elemeler ve aylık finaller bu ay da kaldığı yerden devam ediyor. 14-15 Ağustos'ta gerçekleşecek elemelerin ardından 1 hafta sonra aylık finaller başlayacak. Elemelerin ve aylık elemelerin tarihleri ise şu şekilde:

Eleme Maçları: 14-15 Ağustos - Saat 16.00

Aylık Finaller: 23-24-25-26 Ağustos - Saat 16.00

Playerbros ekibi olarak Origin Series'te mücadele edecek tüm temsilcilerimize başarılar dileriz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros

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