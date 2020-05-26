WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor
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WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor

WhatsApp'ın konuşma boyunca yazışmaları uçtan uca şifrelediği için kullanıcıların güvenle yaptığı görüşmelerin aslında o kadar da güvenli olmadığı belirtildi. Sohbet kayıtları yedeklendikten sonra korumanın ortadan kalktığı ve kayıtların savunmasız kaldığı ifade ediliyor.

WhatsApp'ta konuşmaların yedeklenmesi, sohbetlerin korunmasını ortadan kaldırıyor
26.05.2020 08:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:00

WhatsApp'ın sohbet kayıtlarının yedeklendiği iCloud ve Google Drive üzerinde uçtan uca güvenliği olmadığı; yedeklenen kayıtların aslında güvenli bir ortamda saklanmadığı belirtiliyor. Peki kullanıcıların bu konuda yapabileceği bir şey var mı? Bu sorunun yanıtı "Hayır" olurken, WhatsApp'ın bu yönde yeni bir güncelleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

QR KOD İLE PROFİL TARATMA GELDİ

WhatsApp'ın iOS platformundan sonra Android platformu için de beta olarak kullanıma sunduğu QR kod özelliği, kullanıcıların profil paylaşmak için QR kodlar oluşturmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi hesapları için oluşturacakları QR kodları arkadaşlarına gönderebilecek ya da arkadaşlarının kodlarını taratabilecekler. Özellik WhatsApp Business kullananların işine fazlasıyla yarayacak.

WHATSAPP WEB İÇİN DARK MODE GELDİ

Home Office yaygınlaştığından dolayı WhatsApp'a bilgisayarından girenlerin sayısı fazlasıyla arttı. WhatsApp ise kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak önemli bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Telefonlarda olduğu gibi WhatsApp Web için dark mode/ koyu arayüz/ siyah tema desteği de geliyor. Yani gece modunda, siyah renkte WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak çok yakında mümkün olacak.

Manşet

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