Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar hangileri? 2021 yılında hangi telefon modellerinde WhatsApp açılmayacak?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ın 2021 yılında bazı cep telefonu modellerinde çalışmayacağı duyuruldu. Buna göre vatandaşlar hangi telefonlarda Whatsapp çalışmayacak araştırmaya başladı. Peki Whatsapp çalışmayacak olan telefonlar hangileridir?

Whatsapp uygulaması artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Bazı akıllı telefonlarda desteğini kesecek olan Whatsapp uygulamasının hangi modellerde açılmayacağı merak konusu oldu. Peki 2021 yılında Whatsapp hangi telefonlarda açılmayacak? Whatsapp hangi modellerden desteğini kesecek?

WHATSAPP NEDEN BAZI TELEFONLARDAN DESTEĞİNİ KESİYOR?

WhatsApp güncellediği destek sayfasında, iOS 9 ve altı sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp'ı kullanamayacağını bildirdi. Android tarafında ise 4.0.3 sürümünün altı telefonlar için artık WhatsApp çalışmayacak.

ShiftDelete'in haberine göre; bu kararın ardında ise mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerekliliği yatıyor. Uygulamalar veri ihlallerinden kullanıcıları korumak adına güvenlik yamaları ile güncelleniyor. Eski model telefonlarda ise bu güncellemeler aksıyor. Bu nedenle uygulamalar güvenlik güncellemesi alamayacak telefonlarda tabiri caizse 'uygulamanın kullanılması engelleniyor'.

WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLAR HANGİLERİ?

2021 yılında Whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı. Buna göre aşağıdaki telefonlarda önümüzdeki sene Whatsapp açılmayacak.

Whatsapp'ın Çalışmayacağı Android Telefonlar:

- HTC Desire

- LG Optimus Black

- Motorola Droid Razr

- Samsung Galaxy S2

gibi telefonlarda 2021 yılında artık Whatsapp çalışmayacak.

Whatsapp'ın Çalışmayacağı iOS Apple Telefonlar:

- iPhone 4

2021 yılında Whatsapp çalıştırmayacak iOS telefon iPhone 4 'dür. Fakat bunun yanı sıra Apple kullanıcıları, iPhone '4S, 5, 5S, 5C, 6, ve iPhone 6S' gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp'ı çalıştırabilecekler. Yani bu modellere iOS 9 güncellemesi yapılmazsa Whatsapp açılmayacak.