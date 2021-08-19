Western Bulls Wild Rift oyuncularını arıyor!

VALORANT arenasında adından söz ettiren espor organizasyonu Western Bulls, Wild Rift sahnesine giriş yapıyor. Western Bulls, Wild Rift kadrosu için ekip arkadaşlarını arıyor!

VALORANT ile espor ekosistemine giriş yapan espor organizasyonu Western Bulls yeni bir arenaya giriş yapıyor. Western Bulls Wild Rift oyuncularını arıyor.

Western Bulls, sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı gönderide Wild Rift takımı için tryoutların başladığını duyurdu. Organizasyon paylaştığı gönderide başvuruların için belli şartların olduğundan da söz etti.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR

16 yaş ve üzeri

FPS, ping ve mikrofon sorunu olmayan

Lig, turnuva, antrenman ve scrimlere katılma konusunda sıkıntı yaşamayan

Grandmaster veya Challenger rankına sahip oyuncular

Eğer siz de yukarıdaki dört şartı karşılıyorsanız ve kariyerinize Western Bulls Wild Rift takımında devam etmek istiyorsanız başvurunuzu buraya tıklayarak yapabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak başvuran tüm adaylara başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros