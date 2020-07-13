Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir? Adrenochrome üretimi nasıl yapılıyor? ABD'deki çocuk ticareti skandalının patlak vermesi sonrası gündeme gelen adrenochrome konusu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, adrenochrome üretimi nasıl yapılıyor? Wayfair ile gündeme gelen adrenochrome nedir?

Sosyal medya, Wayfair isimli internet sitesinin mobilya görünümü altında insan kaçakçılığı yaptığı ve müşterilerine çocuk sattığı yönündeki iddialarla sallanıyor.İddialar sonrası Adrenochrome nedir? Adrenochrome üretimi nasıl yapılıyor? Elitlerin ölümsüzlük iksiri nedir?

ADRENOCHROME ÜRETİMİ NASIL YAPILIYOR?

Potansiyel kurban iskence yöntemine maruz kalıyor ve ölüm süresi mümkün olduğunca uzatılıyor. Buna bağlı olarak vücudun salgıladığı adrenochrome miktarı çoğalıyor ve kurban öldürüldükten sonra boynun arka kısmından şırınga yardımıyla kimyasal emiliyor.

ADRENOCHROME NEDİR?

EGF yöntemi olan ve Adrenochrome adı verilen bir kimyasal bileşim vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir.

Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili tüyler ürpertici iddialar da var.

Adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome, korku ve heyecan sırasında yaşanan adrenalin patlaması ile salgılandığını için dehşet verici yöntemler kullanıldığı da söylenenler arasında.

ADRENOCHROME NE İŞE YARAR?

Adrenovücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut. İddialara göre, adrenochrom 0-9 yaş aralığındaki çocuklardan elde ediliyor. Adrenochrome'un en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda geciktirmesi. ABD'li birçok ünlünün de bu yöntemi kullandığı düşünülüyor.

ADRENOCHROME KULLANANLAR ÜNLÜLER

Adrenochrome'un en bilinen etkisi kullananı gençleştirmesi ve yaşlanmayı büyük oranda yavaşlatmasıdır. Sandra Bullock gibi pek çok ünlü ismin bu yöntemi uyguladığı düşünülüyor. Sandra Bullock, bunu açıklasa da iddialara göre bu yöntemiMadonna, George Coolony, George W. Bush, Barack Obama, Hillary Clinton, Lady Gaga, Brad Pitt, Adam Sandler, Celine Dion, Kate Moss, Johnny Deep, Tom Cruise, Marina Abramovich, Jim Carrey, Tom Hanks ve daha bir çok ünlü ismin kullandığı düşünülüyor.