: Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı

11.01.2020 00:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:34

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesi sonrası bölgede tansiyon yükselirken, Amerikan basını ilginç bir iddia ortaya attı.

Washington Post gazetesi, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün Yemen'de görev yapan komutanı Abdül Rıza Şahlai'yi de öldürmeye çalıştığını yazdı.

BAŞARISIZ BİR OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Haberde, ABD'nin Kudüs Gücü'nün etkili isimlerinden Şahlai'ye karşı operasyon düzenlediği, ama başarısız olduğu ifade edildi. Gazeteye göre, aynı gün iki operasyonunun birden düzenlenmesi, Süleymani suikastının, ABD ordusunun daha geniş çaplı planının sadece bir parçası olduğunu gösteriyor.

YETKİLİLER OPERASYONUN AYRINTILARINI VERMEDİ

WP'ye konuşan ABD'li yetkililer, Şahlai'ye karşı düzenlenen operasyonun ayrıntılarını vermeyi reddederek, sadece operasyonun başarısız sonuçlandığını söyledi.

Yetkililerden biri, ABD yönetiminin hatta her iki operasyonun başarıyla sonuçlandığını açıklamaya hazırlandığını anlattı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin, İranlı General Kasım Süleymani'yi geçen hafta öldürmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. Pentagon ise Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ve Erbil'deki ABD üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini doğrulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırılarında herhangi bir Amerikan ya da Irak askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

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