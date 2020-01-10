Warcraft filmi konusu nedir? Warcraft oyuncuları ve Warcraft özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Warcraft filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Warcraft konusu, Warcraft özeti ve Warcraft oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Warcraft filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Warcraft filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Warcraft filmini izleyecek olanların merak ettiği Warcraft konusu nedir, Warcraft oyuncuları kimler ve Warcraft özeti gibi konuları inceliyoruz.
WARCRAFT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan World of Warcraft oyunundan uyarlanan film fantastik bir dünyada çeşitli ırkların savaştığı görsel bir şölen sunuyor.
WARCRAFT OYUNCULARI VE KADROSU
Warcraft Yönetmen: Duncan Jones
Warcraft Oyuncular:Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Toby Kebbell, Dominic Cooper
Warcraft Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Warcraft Yapım Yılı: 2016 (123 dk)
Warcraft Vizyon Tarihi: 10 Haziran 2016 Cuma
Warcraft Senaryo: Duncan Jones, Charles Leavitt
Warcraft Yapım Ülkesi: ABD