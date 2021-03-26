War Hospital duyuruldu! War Hospital ne zaman çıkacak?

1. Dünya Savaşı'nı konu alan toplumsal hayatta kalma oyunu War Hospital'ın çıkış tarihi duyuruldu. Oyunun hikayesi ve tanıtım videosu yayınlandı. War Hospital ne zaman çıkacak? War Hospital hangi platformlarda olacak?

Movie Games ve geliştirici Brave Lamb Stuio'nun ortak çalışması sonucunda ortaya çıkan 1. Dünya Savaşı'nı konu alan War Hospital, 2022 yılının dördüncü dördüncü çeyreğinde çıkış yapacak.

War Hospital, PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) platformları için yapacak.

WAR HOSPITAL HİKAYESİ

Savaş karanlığında umut kıvılcımı olun. Benzersiz toplumsal hayatta kalma oyununda bir İngiliz 1DS sahra hastanesini kontrol edin. Hayatı, ruhu ve insanlığı reddeden dünyada bu değerleri kurtarmak için mücadele edin.

Kurşun hedefi tutturduğunda başka bir mücadele başlar. Hayat için mücadele. Ruh için mücadele.

1917 yılıdır. Adınız Henry Wells, geri çağrılmış ve 1. Dünya Savaşı'nın kabusunun içine atılmış emekli İngiliz savaş doktorusunuz. Personelinizin ve ekipmanınızın yetersiz olmasına rağmen, Fransız cephesinde savaşan pek çok asker için son umut kalesisiniz.

ahra hastanesi komutanı olarak dehşet verici yaraları iyileştirin. Topçu mermilerinin kulak tırmalayacak kadar yakın patlarken, askerleri iyileştirmek için bir tesis kurun. Gerçek 1DS ekipmanı kullanarak, aletlerinizin ve yöntemlerinizin nasıl gelişeceğini görün. Seçimleriniz uzun süreli etki yaratacak.

Hayat kurtaranların ve hayatta kalanların küçük bir topluluğunu kurun. Personelinizde ve askerlerinizde umut uyandırın. Ateşkes sürelerini telkin ederek normallik zerresini oluşturun. Ölümü değil, hayatı kutlayan bir savaş oyunu oynayın. Can almaya değil, kurtarmaya odaklı bir savaş oyunudur

Hem taktik, hem de ahlak açısından meydan okuyan toplumsal hayatta kalma. Başarılı olarak canlandırılmış 1DS sırasındaki Fransız Cephesi'nin ortamı Gerçekçi bir şekilde tasvir edilmiş İngiliz sahra hastanesinin şartları 1DS tıbbi teknolojisini geliştirin ve kullandırın.

WAR HOSPITAL TANITIM VIDEOSU

Oyunun tanıtım videosu konsol ve pc için paylaşıldı.