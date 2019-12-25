: Wall Street Journal'dan kapsamlı analiz: Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor

25.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:10

Türkiye'nin sınır hattını güven altına almak için Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi ABD ve Avrupa'da gündemden düşmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir ABD yaptırımı durumunda İncirlik üssünü kapatacağını açıklamasından sonra gerilimin tırmandığını aktaran Wall Street Journal, "Türkiye, Rusya'ya yaklaştıkça NATO yeni bir belirsizliğin içine giriyor" başlığını kullandı.

NATO ile Türkiye arasındaki gerilimin devam ettiğini aktaran gazete ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in sözlerine de yer verdi. Esper, "Türkiye'nin NATO üslerini ya da yabancı askerlerin bulunmasına izin verip vermeme hakkına sahip. Eğer söylediklerinde bu kadar ciddilerse bence bu ittifakın bir sorunu ve ittifaka bağlılığınızla ilgili bir sorun" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİNİ HAZMEDEMİYORLAR

ABD'den sonra NATO'nun en büyük askeri gücü olan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ve Rusya'dan S-400 satın almasının ittifak içinde rahatsızlık yarattığı belirtilirken gazeteye konuşan ve Türkiye'de görevli Batılı bir diplomat, "Bir aracın kaza yapmasını yavaş çekimde izliyormuş gibi hissediyorum" dedi.

HER GÜN AYRI BİR TÜRKİYE TEHDİDİ

Trump'ın Türkiye ile yakın ilişki içerisinde olmasına rağmen ABD'li siyasetçilerin bu ay içerisinde yaptırımın önünü açan yasa tasarısına onay vermesi ile ilişkilerin gerildiği belirtildi. James Marson ve David Gauthier-Villars imzalı haberde, "Trump yönetimi Türkiye'ye karşı yaptırımların çapını henüz açıklamadı ama ABD ve Avrupalı yetkililer, Türkiye-ABD ilişkilerini tamir etmek için zamanın azaldığını söylüyor" ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE REST ÇEKİYOR VE KAZANIYOR

Gazeteye konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyoruz fakat bu gerçekleşecek. Bu durum Türkiye'ye zarar verecek" dedi. NATO'da görevli Avrupalı üst düzey bir yetkili, "Türkiye rest çekiyor ve kazanıyor" ifadesini kullandı.

Haber Videosu