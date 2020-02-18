Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?
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Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "vurdumduymaz". Peki, vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre vurdum duymaz mı, vurdumduymaz mı yazılır?

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36
Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?

Vurdum duymaz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Vurdumduymaz nasıl yazılır? Vurdum duymaz mı, vurdumduymaz mı? TDK'ya göre vurdumduymaz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

VURDUMDUYMAZ NASIL YAZILIR? VURDUMDUYMAZ MI, VURDUM DUYMAZ MI?

Vurdum duymaz: Yanlış

Vurdumduymaz: Doğru

TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NE DEMEK?

vurdumduymaz

sıfat

Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü:

"Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar." - Hüseyin Rahmi Gürpınar


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: Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?
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