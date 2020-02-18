Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "vurdumduymaz". Peki, vurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya göre vurdum duymaz mı, vurdumduymaz mı yazılır?
Vurdum duymaz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Vurdumduymaz nasıl yazılır? Vurdum duymaz mı, vurdumduymaz mı? TDK'ya göre vurdumduymaz kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
VURDUMDUYMAZ NASIL YAZILIR? VURDUMDUYMAZ MI, VURDUM DUYMAZ MI?
Vurdum duymaz: Yanlış
Vurdumduymaz: Doğru
TDK'YA GÖRE VURDUMDUYMAZ NE DEMEK?
vurdumduymaz
sıfat
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü:
"Ne saygısız, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar." - Hüseyin Rahmi Gürpınar