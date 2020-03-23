Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Şi Cinping, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor

Çin'in Vuhan kentinde görevli yapan bir doktor, bölgedeki koronavirüs hasta sayılarının saklandığını ve Çin'de son 3 gündür vaka görülmediği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

23.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:57
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki koronavirüslü hasta sayılarının, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyareti öncesinde manipüle edildiği öne sürüldü.

Kyodo News'te yer alan habere göre, Vuhan'daki bir karantina merkezinde görevli bir doktor, virüs semptomları gözlemlenen birkaç hastanın, Cinping'in ziyaretinden hemen önce apar topar taburcu edildiğini kaydetti.

"ÇİN'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR GÜVENİLMEZ"

Çinli sağlık yetkililerinin üç gün üst üste "Vuhan'da yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediğine" ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten doktor, Çin hükûmetinin ilan ettiği rakamların "güvenilmez" olduğunu söyledi.

"GERÇEKLER SÖYLENMEZSE YENİ BİR KRİZ PATLAK VEREBİLİR"

Tedavi altında olan hasta sayılarının daha az gösterilmeye çalışıldığını ve tek amacın Şi Cinping hükûmetinin koronavirüsle mücadeledeki başarısını göstermek olduğunu öne süren Vuhanlı doktor, "Gerçeğin kamuoyundan gizlenmeye devam edilmesi durumunda yeni bir krizin patlak vereceğini" belirtti.

Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor

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Çinli doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor

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